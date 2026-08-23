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AGENDA · Champignelles

Soirée fluo Champignelles

samedi 12 septembre 2026 · Champignelles

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Centre de Rencontre
Ville
89350 Champignelles
Département
Yonne
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champignelles

Soirée fluo

Centre de Rencontre Champignelles Yonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Soirée fluo le samedi 12 septembre organisé par le comité des fêtes de Champignelles animé par Djay’anim, repas moules frites à volonté sur réservation jusqu’au 8 septembre.   .

Centre de Rencontre Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 03 29 25  comite89350@gmail.com

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English : Soirée fluo

L’événement Soirée fluo Champignelles a été mis à jour le 2026-08-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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