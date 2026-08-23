Soirée fluo Champignelles
samedi 12 septembre 2026 · Champignelles
Informations pratiques
Champignelles
Soirée fluo
Centre de Rencontre Champignelles Yonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Soirée fluo le samedi 12 septembre organisé par le comité des fêtes de Champignelles animé par Djay’anim, repas moules frites à volonté sur réservation jusqu’au 8 septembre. .
Centre de Rencontre Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 03 29 25 comite89350@gmail.com
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English : Soirée fluo
L’événement Soirée fluo Champignelles a été mis à jour le 2026-08-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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