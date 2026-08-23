Informations pratiques

Champignelles

Soirée fluo

Centre de Rencontre Champignelles Yonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Soirée fluo le samedi 12 septembre organisé par le comité des fêtes de Champignelles animé par Djay’anim, repas moules frites à volonté sur réservation jusqu’au 8 septembre. .

Centre de Rencontre Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 03 29 25 comite89350@gmail.com

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English : Soirée fluo

L’événement Soirée fluo Champignelles a été mis à jour le 2026-08-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !