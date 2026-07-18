Naumad Summer Club Naumad Champignelles
dimanche 30 août 2026 · Naumad · Champignelles
Informations pratiques
Champignelles
Naumad Summer Club
Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30 23:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Le Summer Club est de retour au domaine Naumad !
Du 11 juillet au 30 août, on vous ouvre les portes d’un lieu unique en pleine nature à Champignelles (89) — pour danser, jouer, déguster, se détendre et partager des moments qu’on n’oublie pas.
Votre semaine au Summer Club
– Mardi dès 17h — Soirée Jeux
Jeux de société & grands jeux du Domaine en équipe
– Mercredi dès 19h — Yoga Sunset
Une séance en plein air face au coucher de soleil
-Jeudi dès 17h — Apéro Piscine & Animation Latine
Les pieds dans l’eau, un verre à la main, ambiance caliente
-Vendredi dès 19h — Scène Ouverte
Musiciens, chanteurs, artistes la scène est à vous !
– Samedi dès 19h — Social Club
LA soirée du Domaine danse, rencontres & bonne humeur jusqu’au bout de la nuit
– Dimanche dès 18h — Dimanche Terroir
Dégustation de vins & mets de la région avec nos producteurs locaux — sur réservation, places limitées
Et en juillet les grands matchs de la Coupe du Monde sur écran géant !
Et en journée, privatisez votre coin de paradis
La piscine et notre nouveau terrain de pétanque de 4 x 12 m sont réservables à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. Baignade, apéro et boules — le combo parfait de l’été.
Que vous veniez pour une soirée, un week-end ou tout l’été ambiance, liberté et bonne humeur garanties. Seul, entre amis ou en famille — il y a une place pour vous.
Domaine Naumad — 5 Les Perriaux, 89350 Champignelles
Programme complet, infos & réservations naumad.fr .
Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19
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English : Naumad Summer Club
L’événement Naumad Summer Club Champignelles a été mis à jour le 2026-07-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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