Soirée Karaoke Naumad Summer Club Naumad Champignelles

Informations pratiques

Champignelles

Soirée Karaoke Naumad Summer Club

Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Ce vendredi-là, c’est vous les stars !

Naumad transforme sa scène d’été en salle de karaoké géante, sous les guirlandes et les étoiles.

19h00 — Karaoké famille les enfants ouvrent le bal (Disney, tubes de l’été, classiques à reprendre en chœur)

20h30 — Blind test par équipes une tournée à gagner !

21h00 — La grande soirée karaoké solos, duos, hymnes à chanter tous ensemble

23h00 — Battle finale le public vote, le gagnant repart avec un prix

Bar & petite restauration dès 18h30 planches apéro, croques, frites, douceurs… venez dîner sur place !

Entrée libre — venez chanter ou juste profiter de l’ambiance

toutes les infos sur www.naumad.fr .

Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19

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English : Soirée Karaoke Naumad Summer Club

L’événement Soirée Karaoke Naumad Summer Club Champignelles a été mis à jour le 2026-07-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)