Soirée Karaoke Naumad Summer Club Naumad Champignelles
vendredi 31 juillet 2026 · Naumad · Champignelles
Informations pratiques
Champignelles
Soirée Karaoke Naumad Summer Club
Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Ce vendredi-là, c’est vous les stars !
Naumad transforme sa scène d’été en salle de karaoké géante, sous les guirlandes et les étoiles.
19h00 — Karaoké famille les enfants ouvrent le bal (Disney, tubes de l’été, classiques à reprendre en chœur)
20h30 — Blind test par équipes une tournée à gagner !
21h00 — La grande soirée karaoké solos, duos, hymnes à chanter tous ensemble
23h00 — Battle finale le public vote, le gagnant repart avec un prix
Bar & petite restauration dès 18h30 planches apéro, croques, frites, douceurs… venez dîner sur place !
Entrée libre — venez chanter ou juste profiter de l’ambiance
toutes les infos sur www.naumad.fr .
Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Karaoke Naumad Summer Club
L’événement Soirée Karaoke Naumad Summer Club Champignelles a été mis à jour le 2026-07-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Champignelles (Yonne)
- Randonnée à Louesme et repas champêtre Place de la Mairie Louesme Champignelles 2 août 2026
- 24e édition des Estivales de Puisaye Champignelles 13 août 2026
- Estivales de Puisaye Giroflé-Girofla Champignelles 13 août 2026
- Naumad Summer Club Naumad Champignelles 30 août 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Manoir Le Parc Vieil Champignelles 19 septembre 2026