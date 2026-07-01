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AGENDA · Champignelles

Soirée Karaoke Naumad Summer Club Naumad Champignelles

vendredi 31 juillet 2026 · Naumad · Champignelles

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Naumad
Adresse
5 Lieu-dit Les Perriaux
Ville
89350 Champignelles
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Champignelles

Soirée Karaoke Naumad Summer Club

Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Ce vendredi-là, c’est vous les stars !
Naumad transforme sa scène d’été en salle de karaoké géante, sous les guirlandes et les étoiles.
19h00 — Karaoké famille les enfants ouvrent le bal (Disney, tubes de l’été, classiques à reprendre en chœur)
20h30 — Blind test par équipes une tournée à gagner !
21h00 — La grande soirée karaoké solos, duos, hymnes à chanter tous ensemble
23h00 — Battle finale le public vote, le gagnant repart avec un prix
Bar & petite restauration dès 18h30 planches apéro, croques, frites, douceurs… venez dîner sur place !
Entrée libre — venez chanter ou juste profiter de l’ambiance
toutes les infos sur www.naumad.fr   .

Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19 

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English : Soirée Karaoke Naumad Summer Club

L’événement Soirée Karaoke Naumad Summer Club Champignelles a été mis à jour le 2026-07-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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