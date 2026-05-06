Soirée food-trucks avec Vincent Premel Parc Dr André Fauvel Houlgate

Houlgate

Soirée food-trucks avec Vincent Premel

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Ces camions-restaurants vous proposent une découverte gourmande des produits de notre région pour éveiller vos papilles ! Vincent Premel, artiste voyageur qui transforme ses périples en chansons, vous accompagne pour la soirée.

Ces camions-restaurants vous proposent une découverte gourmande des produits de notre région pour éveiller vos papilles !

Vincent Premel, artiste voyageur qui transforme ses périples en chansons, vous accompagne pour la soirée. .

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Soirée food-trucks avec Vincent Premel

These restaurant lorries offer a gourmet discovery of our region’s products to tantalise your taste buds! Vincent Premel, a travelling artist who turns his travels into songs, will be joining you for the evening.

L’événement Soirée food-trucks avec Vincent Premel Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge