Soirée foot et concert retransmission de la finale de la Coupe du Monde Niederbronn-les-Bains

Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Soirée foot et concert retransmission de la finale de la Coupe du Monde

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 18:15:00

fin : 2026-07-19 23:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Que vous soyez amateur de musique, passionné de football ou simplement à la recherche d’une belle soirée d’été, rendez-vous au parc du Casino !

Le Festival de l’Artisanat se prolonge en soirée au parc du Casino ! Après le savoir-faire des artisans, place au savoir-faire des musiciens… Puis au spectacle sur le terrain !

Dans le cadre du Festival de l’Artisanat, rendez-vous incontournable de la saison estivale à Niederbronn-les-Bains, le centre-ville accueillera plus de 80 artisans, créateurs et passionnés de savoir-faire pour une rencontre placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité. Pour clôturer cette journée festive, la Ville de Niederbronn-les-Bains propose une soirée ouverte à tous au parc du Casino.

Place à la musique avec les Ga’coustiques, groupe originaire du Bitcherland reconnu pour ses prestations scéniques énergiques. Entre influences irlandaises, chants de marins, reprises de grands classiques de la chanson française et compositions originales, le groupe invite le public à chanter, danser et partager un moment résolument festif.

La soirée se poursuivra avec la retransmission de la finale de la coupe du monde sur écran géant. Une occasion de vivre ensemble ce grand rendez-vous sportif dans une ambiance conviviale. 0 .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

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English :

Whether you’re a music lover, a soccer fan, or just looking for a great summer evening, head to the Casino Park!

L’événement Soirée foot et concert retransmission de la finale de la Coupe du Monde Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte