Soirée Frissons !, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Soirée Frissons ! Jeudi 29 octobre, 18h45 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T18:45:00+01:00 – 2026-10-29T19:45:00+01:00

Fin : 2026-10-29T18:45:00+01:00 – 2026-10-29T19:45:00+01:00

Jeudi 29 octobre – 18h45

Dans une ancienne bibliothèque, viens écouter ou partager des histoires effrayantes juste avant Halloween. Pour enfants téméraires ou pas !

Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Durée : 1h – À partir de 8 ans

Sur inscription à mediation.bep@mairie-toulouse.fr

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« link »: « mailto:mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Dans une ancienne bibliothèque, viens écouter ou partager des histoires effrayantes

image générée par IA