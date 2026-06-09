Soirée Ginguette à la ferme SARL Gaillard La Bourronnière Ménigoute

Ménigoute

Soirée Ginguette à la ferme SARL Gaillard

La Bourronnière A la ferme Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Cet été, la ferme de la Bouronnière vous invite les vendredis

12 juin 2026, 10 juillet 2026, 18 septembre 2026, à partir de 19h.

Les soirées seront animées par des groupes de musiciens du coin. Quant à la

dégustation, les personnes ont le choix planche apéro, plat

chaud à base de canard et dessert maison. Les plats chauds sont à réserver à l’avance par téléphone.

Un verre entre amis

Des plats faits maison préparés à la ferme.

Une ambiance festive et conviviale.

Le tout dans un cadre champêtre et chaleureux

Venez partager un moment simple et gourmand

on mange, on boit, on discute, on profite !

Entre amis, en famille ou entre voisins, tout le monde est le bienvenu. .

La Bourronnière A la ferme Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 06 25 contact@foiegras-gaillard.fr

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English : Soirée Ginguette à la ferme SARL Gaillard

L’événement Soirée Ginguette à la ferme SARL Gaillard Ménigoute a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine