Soirée gourmande Place de la Mairie Bournel
Soirée gourmande Place de la Mairie Bournel mardi 21 juillet 2026.
Bournel
Soirée gourmande
Place de la Mairie Le Bourg Bournel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 00:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Soirée gourmande à Bournel vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place, feu d’artifices … le tout dans une très bonne ambiance à la fois festive et musicale.
La soirée sera animée par Stanley.
Pensez à amener vos assiettes et vos couverts !
Venez découvrir le charmant village de Bournel à l’occasion de sa traditionnelle soirée gourmande vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place, feu d’artifices… le tout dans une très bonne ambiance à la fois festive et musicale.
La soirée sera animée par Stanley.
Pensez à amener vos assiettes et vos couverts ! .
Place de la Mairie Le Bourg Bournel 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 27 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée gourmande
Come and discover the charming village of Bournel for its traditional gourmet evening: sale and tasting of local produce, on-site catering, fireworks … all in a festive, musical atmosphere.
Don’t forget to bring your plates and cutlery!
L’événement Soirée gourmande Bournel a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Coeur de Bastides