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Vide greniers de Bournel Salle des fêtes Bournel

Vide greniers de Bournel Salle des fêtes Bournel

Vide greniers de Bournel Salle des fêtes Bournel dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 47210 Bournel

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Bournel

Vide greniers de Bournel

Salle des fêtes Le Bourg Bournel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Venez chiner dans le petit village de Bournel
Buvette et restauration sur place.
Visite de l’église.
Venez chiner dans le petit village de Bournel
Buvette et restauration sur place.
Visite de l’église.   .

Salle des fêtes Le Bourg Bournel 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 84 59 84 

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English : Vide greniers de Bournel

Come and browse in the small village of Bournel
Refreshments and snacks on site.
Visit the church.

L’événement Vide greniers de Bournel Bournel a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Coeur de Bastides

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