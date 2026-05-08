Vide greniers de Bournel Salle des fêtes Bournel

Bournel

Vide greniers de Bournel

Salle des fêtes Le Bourg Bournel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez chiner dans le petit village de Bournel

Buvette et restauration sur place.

Visite de l’église.

Venez chiner dans le petit village de Bournel

Buvette et restauration sur place.

Visite de l’église. .

Salle des fêtes Le Bourg Bournel 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 84 59 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide greniers de Bournel

Come and browse in the small village of Bournel

Refreshments and snacks on site.

Visit the church.

L’événement Vide greniers de Bournel Bournel a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Coeur de Bastides