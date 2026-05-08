Vide greniers de Bournel Salle des fêtes Bournel
Vide greniers de Bournel Salle des fêtes Bournel dimanche 26 juillet 2026.
Bournel
Vide greniers de Bournel
Salle des fêtes Le Bourg Bournel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 07:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez chiner dans le petit village de Bournel
Buvette et restauration sur place.
Visite de l’église.
Venez chiner dans le petit village de Bournel
Buvette et restauration sur place.
Visite de l’église. .
Salle des fêtes Le Bourg Bournel 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 84 59 84
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English : Vide greniers de Bournel
Come and browse in the small village of Bournel
Refreshments and snacks on site.
Visit the church.
L’événement Vide greniers de Bournel Bournel a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Coeur de Bastides
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