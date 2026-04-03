Soirée gourmande Place de la Mairie Bournel

Bournel

Soirée gourmande

Place de la Mairie Le Bourg Bournel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez découvrir le charmant village de Bournel à l’occasion de sa traditionnelle soirée gourmande vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place, feu d’artifices … le tout dans une très bonne ambiance à la fois festive et musicale.

Pensez à amener vos assiettes et vos couverts !

Venez découvrir le charmant village de Bournel à l’occasion de sa traditionnelle soirée gourmande vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place, feu d’artifices … le tout dans une très bonne ambiance à la fois festive et musicale.

Pensez à amener vos assiettes et vos couverts ! .

Place de la Mairie Le Bourg Bournel 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 27 15

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English : Soirée gourmande

Come and discover the charming village of Bournel for its traditional gourmet evening: sale and tasting of local produce, on-site catering, fireworks … all in a festive, musical atmosphere.

Don’t forget to bring your plates and cutlery!

L’événement Soirée gourmande Bournel a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Coeur de Bastides