Pouillon

Soirée gourmande

Arènes Alfred Longuefosse Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Venez partager une soirée conviviale et festive aux arènes à l’occasion des Soirées Gourmandes ! À partir de 19 h et jusqu’à minuit, découvrez les saveurs de notre territoire grâce à la présence de producteurs locaux.

Venez partager une soirée conviviale et festive aux arènes à l’occasion des Soirées Gourmandes ! À partir de 19 h et jusqu’à minuit, découvrez les saveurs de notre territoire grâce à la présence de producteurs locaux. Composez votre repas avec des produits de qualité, rencontrez celles et ceux qui les fabriquent et profitez d’un moment chaleureux en famille ou entre amis. La soirée sera rythmée par une animation musicale, dans une ambiance festive propice à la détente et au partage. .

Arènes Alfred Longuefosse Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr

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English : Soirée gourmande

Come join us for a fun and festive evening at the arena during the Soirées Gourmandes! From 7 p.m. until midnight, discover the flavors of our region thanks to the presence of local producers.

L’événement Soirée gourmande Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans