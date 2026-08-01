Soirée grand format D’ici ? de là ? + Concert à l’église [SAISON CULTURELLE DE LAPTE 2026/2027] Eglise Saint-Jean Lapte

Informations pratiques

Lapte

Soirée grand format D’ici ? de là ? + Concert à l’église [SAISON CULTURELLE DE LAPTE 2026/2027]

Eglise Saint-Jean 224 Pl. de l’Église et de la Paix Lapte Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Formule 2en1

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:30:00

fin : 2026-08-29 21:45:00

Date(s) :

2026-08-29

D’abord le pendule de Foucault, trois spectacles dans le village sur notre rapport à nos lieux de vie, un pique-nique/foodtruck convivial, et enfin, un concert à l’église (chœur de femmes).

On n’est (naît ?) pas d’ici mais d’une ville ou d’un village.

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Eglise Saint-Jean 224 Pl. de l’Église et de la Paix Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

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English :

First, the Foucault pendulum; three performances in the village exploring our relationship with our living spaces; a friendly picnic and food truck gathering; and finally, a concert at the church (women’s choir).

We’re not (or are we?) from here, but from a town or village.

L’événement Soirée grand format D’ici ? de là ? + Concert à l’église [SAISON CULTURELLE DE LAPTE 2026/2027] Lapte a été mis à jour le 2026-08-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire