Soirée grillades Complexe sportif de l’Espigoulier Mouriès
Soirée grillades Complexe sportif de l’Espigoulier Mouriès vendredi 5 juin 2026.
Mouriès
Soirée grillades
Vendredi 5 juin 2026 à partir de 19h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Complexe sportif de l’Espigoulier Avenue des Alpilles Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le Tennis Club Mourièsen vous propose une soirée grillades à MourièsFamilles
Rendez-vous au club de tennis de Mouriès pour passer une soirée conviviale et sportive !
Le Tennis Club Mourièsen organise une soirée grillades venez manger, boire un verre et encourager les joueurs !
Ouvert à tous .
Complexe sportif de l’Espigoulier Avenue des Alpilles Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 49 39 78
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English :
The Mouriès Tennis Club invites you to a barbecue evening in Mouriès
L’événement Soirée grillades Mouriès a été mis à jour le 2026-06-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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