Soirée grillades Complexe sportif de l’Espigoulier Mouriès

Mouriès

Soirée grillades

Vendredi 5 juin 2026 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Complexe sportif de l’Espigoulier Avenue des Alpilles Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le Tennis Club Mourièsen vous propose une soirée grillades à MourièsFamilles

Rendez-vous au club de tennis de Mouriès pour passer une soirée conviviale et sportive !

Le Tennis Club Mourièsen organise une soirée grillades venez manger, boire un verre et encourager les joueurs !



Ouvert à tous .

Complexe sportif de l’Espigoulier Avenue des Alpilles Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 49 39 78

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English :

The Mouriès Tennis Club invites you to a barbecue evening in Mouriès

L’événement Soirée grillades Mouriès a été mis à jour le 2026-06-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles