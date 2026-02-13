Atelier aromathérapie Trousse aroma des vacances Le Petit Mas Mouriès
Atelier aromathérapie Trousse aroma des vacances Le Petit Mas Mouriès samedi 6 juin 2026.
Mouriès
Atelier aromathérapie Trousse aroma des vacances
Samedi 6 juin 2026 de 10h à 11h30. Le Petit Mas 55 avenue Pasteur Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Participez à un atelier aromathérapie à Mouriès sur le thème Trousse aroma des vacances !Célibataires
Organisé par l’association Symposium avec Jessica Houard, naturopathe et réflexologue à Mouriès
Préparez-vous pour des vacances sereines avec vos alliés bien-être naturels !
Pendant cet atelier, vous allez
– découvrir les secrets des huiles essentielles en été
– apprendre à les utiliser en toute sécurité
– créer 2 préparations naturelles et utiles, que vous allez pouvoir emporter à la fin de l’atelier
Venez vivre une belle découverte, et passer un vivifiant moment de partage.
Débutants ou passionnés, cet atelier est ouvert à tous et vous repartirez avec vos créations.
Matériel fourni. Durée de l’atelier 1 h à 1 h 30
Places limitées, inscription sur le site Helloasso de l’association .
Le Petit Mas 55 avenue Pasteur Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 45 08 11 83
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English :
Join us for an aromatherapy workshop in Mouriès on the theme of ‘Holiday Aromatherapy Kit’!
L’événement Atelier aromathérapie Trousse aroma des vacances Mouriès a été mis à jour le 2026-05-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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