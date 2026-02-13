Atelier aromathérapie Trousse aroma des vacances Le Petit Mas Mouriès

Mouriès

Atelier aromathérapie Trousse aroma des vacances

Samedi 6 juin 2026 de 10h à 11h30. Le Petit Mas 55 avenue Pasteur Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Participez à un atelier aromathérapie à Mouriès sur le thème Trousse aroma des vacances !Célibataires

Organisé par l’association Symposium avec Jessica Houard, naturopathe et réflexologue à Mouriès



Préparez-vous pour des vacances sereines avec vos alliés bien-être naturels !

Pendant cet atelier, vous allez

– découvrir les secrets des huiles essentielles en été

– apprendre à les utiliser en toute sécurité

– créer 2 préparations naturelles et utiles, que vous allez pouvoir emporter à la fin de l’atelier



Venez vivre une belle découverte, et passer un vivifiant moment de partage.



Débutants ou passionnés, cet atelier est ouvert à tous et vous repartirez avec vos créations.

Matériel fourni. Durée de l’atelier 1 h à 1 h 30



Places limitées, inscription sur le site Helloasso de l’association .

Le Petit Mas 55 avenue Pasteur Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 45 08 11 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for an aromatherapy workshop in Mouriès on the theme of ‘Holiday Aromatherapy Kit’!

L’événement Atelier aromathérapie Trousse aroma des vacances Mouriès a été mis à jour le 2026-05-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles