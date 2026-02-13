Spectacle Croire aux fauves Parc du Moulin Peyre Mouriès

Mouriès

Spectacle Croire aux fauves

Vendredi 5 juin 2026 à 19h. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Assistez au spectacle Croire aux fauves au Parc du Moulin Peyre à MourièsCélibataires

Organisé par la Médiathèque La Regalido de Mouriès, dans le cadre du programme de la bibliothèque départementale Nous, Sorcière et Sauvage



Croire aux fauves est un spectacle, qui a été créé au festival off d’Avignon en juillet 2021, d’après le récit de Nastassja Martin et présenté par la compagnie Ume Theatre



Inspiré du récit autobiographique de Nastassja Martin, Croire aux fauves raconte une expérience bouleversante vécue aux confins du Kamtchatka.

Partie à la rencontre des peuples animistes du nord de la Sibérie, l’anthropologue voit sa trajectoire basculer lors d’une confrontation aussi violente que mystérieuse avec un ours.

Plus qu’une attaque, cette rencontre devient un point de rupture où les frontières entre l’humain, l’animal et le spirituel se brouillent.



À la croisée du théâtre, du récit sonore et du concert expérimental, Emilie Faucheux et Michaël Santos plongent le public dans une expérience sensorielle intense.

Ensemble, ils donnent vie à la métamorphose de cette femme devenue miedka selon les Évènes un être mi-femme, mi-ourse.



Tout public, à partir de 14 ans



Réservation conseillée auprès de la Médiathèque .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

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English :

Come and see the show ‘Believing in the Beasts’ at Parc du Moulin Peyre in Mouriès

L’événement Spectacle Croire aux fauves Mouriès a été mis à jour le 2026-05-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles