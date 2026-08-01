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Soirée guinguette à la rotonde Quais Pauillac

vendredi 21 août 2026 · Quais · Pauillac

Soirée guinguette à la rotonde Quais Pauillac

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Quais
Adresse
La Rotonde
Ville
33250 Pauillac
Département
Gironde
Tarif
Tarif de base plein tarif

Pauillac

Soirée guinguette à la rotonde

Quais La Rotonde Pauillac Gironde

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :
2026-08-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Union des Caves du Médoc et ses partenaires organisent une soirée guinguette à la rotonde, sur les quais de Pauillac.
Au programme tapas, planches apéritives et vins au verre.
Bonne humeur assurée !   .

Quais La Rotonde Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 03 73 

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English : Soirée guinguette à la rotonde

L’événement Soirée guinguette à la rotonde Pauillac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Médoc-Vignoble

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