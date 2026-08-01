Soirée guinguette à la rotonde Quais Pauillac
vendredi 21 août 2026 · Quais · Pauillac
Informations pratiques
Pauillac
Soirée guinguette à la rotonde
Quais La Rotonde Pauillac Gironde
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Union des Caves du Médoc et ses partenaires organisent une soirée guinguette à la rotonde, sur les quais de Pauillac.
Au programme tapas, planches apéritives et vins au verre.
Bonne humeur assurée ! .
Quais La Rotonde Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 03 73
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English : Soirée guinguette à la rotonde
L’événement Soirée guinguette à la rotonde Pauillac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Médoc-Vignoble
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