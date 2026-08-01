Soirée guinguette à la rotonde Quais Pauillac

Informations pratiques

Pauillac

Soirée guinguette à la rotonde

Quais La Rotonde Pauillac Gironde

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Union des Caves du Médoc et ses partenaires organisent une soirée guinguette à la rotonde, sur les quais de Pauillac.

Au programme tapas, planches apéritives et vins au verre.

Bonne humeur assurée ! .

Quais La Rotonde Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 03 73

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English : Soirée guinguette à la rotonde

L’événement Soirée guinguette à la rotonde Pauillac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Médoc-Vignoble