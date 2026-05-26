SOIRÉE GUINGUETTE À MONTGEARD Grande Rue du Pastel Montgeard

Montgeard

SOIRÉE GUINGUETTE À MONTGEARD

Grande Rue du Pastel DERRIERE LE CHATEAU Montgeard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-08-29 2026-09-12

La Trollerie guinguette conviviale à Montgeard, cuisine locale, terrasse ombragée, animations festives, ambiance chaleureuse, jeux en bois, pour repas et soirées entre amis.

La Trollerie, c’est un lieu pour se retrouver, partager, et faire vivre ensemble un projet qui mêle culture, lien social et un soupçon d’imaginaire.

Un repaire chaleureux pour curieux, rêveurs et amoureux de leur territoire, le temps de 4 soirées d’été.

Buvette, petite restauration et jeux en bois sur place. .

Grande Rue du Pastel DERRIERE LE CHATEAU Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie monjardin.gn@gmail.com

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English :

La Trollerie guinguette in Montgeard, local cuisine, shaded terrace, festive entertainment, warm atmosphere, wooden games, for meals and evenings with friends.

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE À MONTGEARD Montgeard a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE