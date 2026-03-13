NATUR’OLAC DE LA THÉSAUQUE PARKING DU LAC Montgeard

NATUR’OLAC DE LA THÉSAUQUE

PARKING DU LAC Impasse de Champreux Montgeard Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Quel beau plan d’eau que le Lac de la Thésauque. En cette belle matinée d’été, baladez vous autour de celui-ci pour y découvrir les plantes sauvages locales.

Rendez-vous à 10h30 au Parking du Lac de la Thésauque pour cette balade commentée.

Au cours de la balade, Hélène, du Colibri Herboriste, vous livrera tous les secrets des plantes sauvages qui peuplent les bords de nos sentiers.

N’attendez plus et inscrivez vous vite, les places sont limitées ! 5 .

PARKING DU LAC Impasse de Champreux Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

The Lac de la Thésauque is a beautiful body of water. On a beautiful summer’s morning, take a stroll around it to discover the local wild plants.

L’événement NATUR’OLAC DE LA THÉSAUQUE Montgeard a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE