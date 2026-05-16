Montgeard

16ÈME VIDE-GRENIERS DE MONTGEARD

Montgeard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Faites le plein de bonnes affaires au vide-greniers de Montgeard.

16ème Vide Grenier organisé par l’Amicale Culturelle de Montgeard

Avec Buvette et Restauration sur place et Exposition de peintures de de sculptures

Inscriptions et renseignements à la Mairie de Montgeard.

1€ le mètre pour les Montgeardins, 2€ le mètre pour les autres. .

Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 34 74

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English :

Stock up on bargains at the Montgeard garage sale.

L’événement 16ÈME VIDE-GRENIERS DE MONTGEARD Montgeard a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE