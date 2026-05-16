16ÈME VIDE-GRENIERS DE MONTGEARD Montgeard
16ÈME VIDE-GRENIERS DE MONTGEARD Montgeard dimanche 14 juin 2026.
Montgeard
16ÈME VIDE-GRENIERS DE MONTGEARD
Montgeard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Faites le plein de bonnes affaires au vide-greniers de Montgeard.
16ème Vide Grenier organisé par l’Amicale Culturelle de Montgeard
Avec Buvette et Restauration sur place et Exposition de peintures de de sculptures
Inscriptions et renseignements à la Mairie de Montgeard.
1€ le mètre pour les Montgeardins, 2€ le mètre pour les autres. .
Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 34 74
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English :
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L’événement 16ÈME VIDE-GRENIERS DE MONTGEARD Montgeard a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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