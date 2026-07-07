UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angles

Soirée Guinguette Angles

mercredi 19 août 2026 · Angles

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Centre bourg
Ville
85750 Angles
Département
Vendée
Tarif

Angles

Soirée Guinguette

Centre bourg Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

  .

Centre bourg Angles 85750 Vendée Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Guinguette Angles a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Angles (Vendée)