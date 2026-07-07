AGENDA · Angles
Soirée Guinguette Angles
mercredi 19 août 2026 · Angles
Informations pratiques
Angles
Soirée Guinguette
Centre bourg Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
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Centre bourg Angles 85750 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement Soirée Guinguette Angles a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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