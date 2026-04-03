Soirée guinguette au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan

Loubersan

Soirée guinguette au Domaine Rey

DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Rejoignez nous pour cette soirée grillades, où bonne humeur, convivialité et saveurs sont au rendez-vous !

Avec cette réservation, vous disposez d’une Côte échine de Porc Noir de Bigorre grillée au brasero et bœuf grillé au brasero avec frites cuites à la graisse de canard et salade, de la réservation de votre place assise à table (placé) toute la soirée, et l’animation par le groupe de musique Totem.

Une fois sur place vous pourrez choisir si vous souhaitez d’autres consommations

Planches à partager, salaisons, mixtes avec fromages, camembert de 14€ à 22€

Dessert du moment à 7.50€ ou glace artisanales d’une productrices 3 à 5€

Bières en pression à 3€, bières locales en bouteille 4€

Apéritifs (Spritz Gascon, Floc de Gascogne, Ricard, cocktail ou punch du moment) et Armagnac: de 3€ à 7€

Soft classiques (coca, perrier…) ou locaux (jus de pomme du Gers, …) de 2,50€ à 4,50€ , au choix

Vins Rouge, Rosé, Blanc de 10€ à 30€ la bouteille, au choix ou de 3 à 8€/verre

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Arrivée possible à partir de 19h, grillade à partir de 20h30. Possibilité de faire la balade libre dans les parcs des cochons avant la soirée.

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DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com

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English :

Join us for this barbecue evening, where good cheer, camaraderie, and great flavors await!

With this reservation, you’ll enjoy a Bigorre Black Pig pork chop grilled over a charcoal brazier and beef grilledover a charcoal grill with fries cooked in duck fat and a salad, a reserved seat at a table (assigned) for the entire evening, and entertainment by the band Totem.

Once there, you can choose if you’d like additional items:

Platters to share, cured meats, mixed platters with cheeses, Camembert from €14 to €22

Dessert of the day for €7.50 or artisanal ice cream from a local producer for €3–€5

Draft beers at 3€, local bottled beers at 4€

Aperitifs (Spritz Gascon, Floc de Gascogne, Ricard, cocktail, or punch of the day) and Armagnac: from 3€ to 7€

Classic soft drinks (Coke, Perrier…) or local options (apple juice from the Gers, …) from 2.50? to 4.50?, your choice

Red, Rosé, and White wines from 10€ to 30€ per bottle, your choice, or from 3€ to 8€ per glass

Alcohol abuse is dangerous for your health

Arrival possible starting at 7:00 PM, barbecue starting at 8:30 PM. Option to take a self-guided walk through the pig pens before the evening event.

L’événement Soirée guinguette au Domaine Rey Loubersan a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65