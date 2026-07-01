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AGENDA · Bouglon

Soirée guinguette Bouglon

samedi 25 juillet 2026 · Bouglon

Soirée guinguette Bouglon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
47250 Bouglon
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Bouglon

Soirée guinguette

Place de la mairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Animé par l’orchestre Duo Charly
Restauration sur place planches de tapas et dessert
Animé par l’orchestre Duo Charly
Restauration sur place planches de tapas et dessert   .

Place de la mairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 05 86 

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English : Soirée guinguette

Featuring the Duo Charly orchestra
On-site dining: tapas platters and dessert

L’événement Soirée guinguette Bouglon a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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