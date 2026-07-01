Informations pratiques

Bouglon

Soirée guinguette

Place de la mairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Animé par l’orchestre Duo Charly

Restauration sur place planches de tapas et dessert

Animé par l’orchestre Duo Charly

Restauration sur place planches de tapas et dessert .

Place de la mairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 05 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée guinguette

Featuring the Duo Charly orchestra

On-site dining: tapas platters and dessert

L’événement Soirée guinguette Bouglon a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne