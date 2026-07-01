Soirée guinguette Bouglon
samedi 25 juillet 2026 · Bouglon
Informations pratiques
Bouglon
Soirée guinguette
Place de la mairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Animé par l’orchestre Duo Charly
Restauration sur place planches de tapas et dessert
Animé par l’orchestre Duo Charly
Restauration sur place planches de tapas et dessert .
Place de la mairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 45 05 86
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English : Soirée guinguette
Featuring the Duo Charly orchestra
On-site dining: tapas platters and dessert
L’événement Soirée guinguette Bouglon a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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