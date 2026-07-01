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Crée ta carte postale de l’été EVS Le Foirail Bouglon

mardi 28 juillet 2026 · EVS Le Foirail · Bouglon

Crée ta carte postale de l’été EVS Le Foirail Bouglon

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
EVS Le Foirail
Adresse
57 route de la Métairie
Ville
47250 Bouglon
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Bouglon

Crée ta carte postale de l’été

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Matériel et ingrédients fournis
Matériel et ingrédients fournis   .

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74  evs.lefoirail@gmail.com

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English : Crée ta carte postale de l’été

Equipment and ingredients provided

L’événement Crée ta carte postale de l’été Bouglon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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