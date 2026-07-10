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Soirée – Guinguette estivale Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD Nantes

vendredi 17 juillet 2026 · Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD · Nantes

Soirée – Guinguette estivale Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD
Adresse
483 route de St-Joseph nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 18:00 – 21:00
Gratuit : oui  Tout public 

La Guinguette de Saint-Joseph de Porterie vous invite à une soirée musicale conviviale en plein air.Laissez-vous porter par les sonorités chaleureuses de la musique malienne lors d’un concert de Ibrahima Diawara, et profitez d’un moment de découverte musicale.

Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD Nantes 44300
https://www.facebook.com/p/Saint-Jo-Accoord-100068690763951/?locale=fr_FR


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