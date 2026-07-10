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Soirée – Guinguette estivale Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD Nantes
vendredi 17 juillet 2026 · Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 18:00 – 21:00
Gratuit : oui Tout public
La Guinguette de Saint-Joseph de Porterie vous invite à une soirée musicale conviviale en plein air.Laissez-vous porter par les sonorités chaleureuses de la musique malienne lors d’un concert de Ibrahima Diawara, et profitez d’un moment de découverte musicale.
Guinguette CSC Saint Joseph de Porterie ACCOORD Nantes 44300
https://www.facebook.com/p/Saint-Jo-Accoord-100068690763951/?locale=fr_FR
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