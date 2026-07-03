Soirée Guinguette et concert live Au Fil de l’Eau Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Sauveterre-de-Béarn

Soirée Guinguette et concert live

Au Fil de l’Eau 523 chemin du moulin Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Passez un agréable moment musical et dansant avec Blouz’Ouki, musicien français, auteur compositeur et interprète.

Ce sont avant tout ses voyages qui influencent sa musique qui illustre le monde qu’il découvre jour après jour, empruntant divers styles musicaux, du blues au calypso, en passant par le swing ou la chanson, mêlées d’autres sonorités rencontrées au gré du monde. Une pause de douceur, les pieds presque dans l’eau, pour voyager le temps d’une soirée.

Rejoignez-nous pour une soirée d’été pétillante et gourmande.

Barbecue à partir de 19h30.

Concert à partir de 20h00. .

Au Fil de l’Eau 523 chemin du moulin Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 28 13 98

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English : Soirée Guinguette et concert live

L’événement Soirée Guinguette et concert live Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves