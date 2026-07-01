Soirée Guinguette Issenheim

Informations pratiques

Issenheim

Soirée Guinguette

51 Rue de Guebwiller Issenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La guinguette de la Maison Saint-Michel vous accueille pour une soirée estivale avec musique live, restauration, animations et bonne humeur. Un rendez-vous convivial à partager en famille ou entre amis.

Envie de profiter d’une belle soirée d’été dans une ambiance festive et conviviale ? Rendez-vous le samedi 18 juillet 2026 à partir de 18h à la Maison Saint-Michel pour la Guinguette de l’été !

Au programme, le duo acoustique Repris de Justesse, composé de Fabrice Perrier et Nicolas Schott, animera la soirée avec un répertoire varié et entraînant. Forts de plus de vingt ans de scène et de centaines de concerts, les deux musiciens promettent une ambiance chaleureuse et festive.

Entre deux morceaux de musique, les visiteurs pourront faire une pause gourmande en dégustant les délicieuses puccias du foodtruck Chez Tonton Jo ou encore les wraps préparés par l’association, le tout accompagné d’une boisson fraîche à la buvette.

Petits et grands pourront également profiter de nombreuses animations tout au long de la soirée. Les plus créatifs s’essaieront à la confection de couronnes de fleurs, grâce aux fleurs généreusement offertes par le fleuriste Stempfler, ou à la décoration de pots. Les enfants pourront se faire maquiller et tenter leur chance à la pêche surprise, tandis qu’une tombola, dotée de nombreux lots offerts par les commerçants locaux, viendra compléter ce programme festif.

Que vous veniez en famille, entre amis ou entre voisins, cette soirée est l’occasion idéale de se retrouver, de faire de belles rencontres et de profiter pleinement de l’été.

Une soirée chaleureuse, festive et pleine de surprises vous attend !

Informations pratiques

Samedi 18 juillet 2026

Horaires 18h-23h

Maison Saint-Michel, 51 rue de Guebwiller, 68500 Issenheim

Parking gratuit sur place 0 .

51 Rue de Guebwiller Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 24 24 maison-st-michel@providence-ribeauville.net

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English :

The Maison Saint-Michel open-air café invites you to enjoy a summer evening with live music, food, entertainment, and a fun atmosphere. A friendly gathering to share with family or friends.

L’événement Soirée Guinguette Issenheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller