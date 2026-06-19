Soirée guinguette Rue de la Mairie Virelade
samedi 4 juillet 2026 · Rue de la Mairie · Virelade
Informations pratiques
Virelade
Soirée guinguette
Rue de la Mairie Parc de la mairie Virelade Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Rejoignez-nous pour commencer l’été lors de notre Soirée Guinguette, dans le parc de la Mairie, le samedi 4 juillet à partir de 19 h.
Au programme Animation Guinguette au son des chansons françaises et décalées du duo Frangipane & Cie
Restauration Moules/Frites 12 €, sur réservation
Buvette sur place
Réservation disponible du repas auprès de Laurent au 06.17.74.69.41 ou sur internet sur https://les-loges-virelart-daise.s2.yapla.com/fr/event-116308 .
Rue de la Mairie Parc de la mairie Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 74 69 41 communication@leslogesvirelartdaise.fr
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English : Soirée guinguette
L’événement Soirée guinguette Virelade a été mis à jour le 2026-06-19 par La Gironde du Sud
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