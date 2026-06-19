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AGENDA · Virelade

Soirée guinguette Rue de la Mairie Virelade

samedi 4 juillet 2026 · Rue de la Mairie · Virelade

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de la Mairie
Adresse
Parc de la mairie
Ville
33720 Virelade
Département
Gironde
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Virelade

Soirée guinguette

Rue de la Mairie Parc de la mairie Virelade Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Rejoignez-nous pour commencer l’été lors de notre Soirée Guinguette, dans le parc de la Mairie, le samedi 4 juillet à partir de 19 h.

Au programme Animation Guinguette au son des chansons françaises et décalées du duo Frangipane & Cie
Restauration Moules/Frites 12 €, sur réservation
Buvette sur place

Réservation disponible du repas auprès de Laurent au 06.17.74.69.41 ou sur internet sur https://les-loges-virelart-daise.s2.yapla.com/fr/event-116308   .

Rue de la Mairie Parc de la mairie Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 74 69 41  communication@leslogesvirelartdaise.fr

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Virelade a été mis à jour le 2026-06-19 par La Gironde du Sud

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