Informations pratiques

Reyssouze

Soirée Halloween

Grande rue Reyssouze Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Concours du plus beau déguisement et de la plus belle citrouille. Buvette et snack.

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Grande rue Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 94 48 34 cf.reyssouze@gmail.com

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English :

Competition for the most beautiful costume and the most beautiful pumpkin. Refreshments and snacks.

L’événement Soirée Halloween Reyssouze a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux