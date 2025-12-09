AGENDA · Reyssouze
Soirée Halloween Reyssouze
samedi 31 octobre 2026 · Reyssouze
Informations pratiques
Reyssouze
Soirée Halloween
Grande rue Reyssouze Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Concours du plus beau déguisement et de la plus belle citrouille. Buvette et snack.
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Grande rue Reyssouze 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 94 48 34 cf.reyssouze@gmail.com
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English :
Competition for the most beautiful costume and the most beautiful pumpkin. Refreshments and snacks.
L’événement Soirée Halloween Reyssouze a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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