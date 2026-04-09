Soirée Halloween Le Chai Saint-Georges-d’Oléron
Soirée Halloween Le Chai Saint-Georges-d’Oléron samedi 31 octobre 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Soirée Halloween
Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Viens passer une bonne soirée d’Halloween, déguisé ou pas…
Bonne humeur, musique et friandises seront de la partie !
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Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 23 43
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English : Halloween Party
Come and enjoy a great Halloween evening, dressed up or down…
Good spirits, music and treats!
L’événement Soirée Halloween Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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