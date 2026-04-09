Soirée Halloween Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Soirée Halloween

Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Viens passer une bonne soirée d’Halloween, déguisé ou pas…

Bonne humeur, musique et friandises seront de la partie !

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Le Chai 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 23 43

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English : Halloween Party

Come and enjoy a great Halloween evening, dressed up or down…

Good spirits, music and treats!

L’événement Soirée Halloween Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes