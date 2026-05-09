Soirée Harengs Rosenwiller
samedi 10 octobre 2026 · Rosenwiller
Informations pratiques
Rosenwiller
Soirée Harengs
1 Place de l’Eglise Rosenwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10 23:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Une soirée conviviale et animée autour des traditionnels harengs marinés, accompagnés de salade de pommes de terre. Une alternative au jambon cuit est également proposée.
L’association Ros’Ace Rosenwiller vous invite à sa soirée harengs Hari uf’m Barri . Au menu harengs marinés et salade de pommes de terre, ou jambon cuit et salade de pommes de terre, accompagnés d’un café et d’un dessert. Une soirée animée placée sous le signe de la convivialité ! .
1 Place de l’Eglise Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 62 11 95 rosace.rosenwiller@gmail.com
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English :
A friendly and lively evening featuring traditional marinated herring, served with potato salad. An alternative to cooked ham is also available.
L’événement Soirée Harengs Rosenwiller a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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