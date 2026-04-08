Soirée hommage à John Coltrane concert et visite à la bougie Moulin de l’Orière Beaumont-sur-Sarthe

Beaumont-sur-Sarthe

Soirée hommage à John Coltrane concert et visite à la bougie

Moulin de l’Orière 2216 Route de la Maufière Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le Moulin de l’Orière à Beaumont-sur-Sarthe rend hommage à John Coltrane !

Le Moulin de l’Orière proposera, le 9 mai à partir de 20h, une soirée dédiée au centenaire de la naissance de John Coltrane, figure majeure du jazz.

Cet hommage invite le public à un moment hors du temps, mêlant musique et atmosphère immersive. Au programme, un concert du Aacha Quartet, formation dont l’univers musical s’inscrit dans l’héritage du saxophoniste américain, entre modernité et exploration sonore. Ce voyage s’accompagnera d’une visite du moulin à la bougie, offrant au public une découverte originale du lieu dans une ambiance intimiste.

À travers cette soirée, les organisateurs souhaitent rendre hommage à un artiste dont l’influence dépasse largement le cadre du jazz, et proposer une expérience culturelle originale et novatrice.

Adresse 2216 Route de la Maufière 72170 Beaumont-sur-Sarthe

Prix libre, stationnement gratuit, bar-buvette.

Informations et réservations au 06 89 95 64 34 ou via le formulaire de contact .

Moulin de l’Orière 2216 Route de la Maufière Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 95 64 34 p.jeannerot@free.fr

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English :

The Moulin de l?Orière in Beaumont-sur-Sarthe pays tribute to John Coltrane!

L’événement Soirée hommage à John Coltrane concert et visite à la bougie Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Alpes Mancelles