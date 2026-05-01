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Soirée initiation Rock and Roll Orthédélis Orthez

Soirée initiation Rock and Roll Orthédélis Orthez

Soirée initiation Rock and Roll Orthédélis Orthez vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Orthédélis

Adresse : 82 Avenue Pierre Mendès France

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Orthez

Soirée initiation Rock and Roll

Orthédélis 82 Avenue Pierre Mendès France Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Apprenez a danser votre style de rock dans cette soirée animée par Carlos.
Menu unique par personne
Petite assiette amuse-bouche et verre de sangria
Côte de bœuf individuelle (500g)
Dôme chocolat mousse légère fruits rouges   .

Orthédélis 82 Avenue Pierre Mendès France Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 25 45 52 

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English : Soirée initiation Rock and Roll

L’événement Soirée initiation Rock and Roll Orthez a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coeur de Béarn

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