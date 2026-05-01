Soirée initiation Rock and Roll Orthédélis Orthez

Orthez

Soirée initiation Rock and Roll

Orthédélis 82 Avenue Pierre Mendès France Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Apprenez a danser votre style de rock dans cette soirée animée par Carlos.

Menu unique par personne

Petite assiette amuse-bouche et verre de sangria

Côte de bœuf individuelle (500g)

Dôme chocolat mousse légère fruits rouges .

Orthédélis 82 Avenue Pierre Mendès France Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 25 45 52

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English : Soirée initiation Rock and Roll

L’événement Soirée initiation Rock and Roll Orthez a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coeur de Béarn