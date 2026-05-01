Soirée initiation Rock and Roll Orthédélis Orthez
Soirée initiation Rock and Roll Orthédélis Orthez vendredi 29 mai 2026.
Orthez
Soirée initiation Rock and Roll
Orthédélis 82 Avenue Pierre Mendès France Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Apprenez a danser votre style de rock dans cette soirée animée par Carlos.
Menu unique par personne
Petite assiette amuse-bouche et verre de sangria
Côte de bœuf individuelle (500g)
Dôme chocolat mousse légère fruits rouges .
Orthédélis 82 Avenue Pierre Mendès France Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 25 45 52
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English : Soirée initiation Rock and Roll
L’événement Soirée initiation Rock and Roll Orthez a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Coeur de Béarn
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