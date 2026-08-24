AGENDA · Saint-Astier
Soirée jambon à la broche Saint-Astier
samedi 22 mai 2027 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Soirée jambon à la broche
salle des fêtes Saint-Astier Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 19:30:00
fin : 2027-05-22 02:00:00
Date(s) :
2027-05-22
Jambon braisé avec animation musicale.
Prévoir vos couverts .
salle des fêtes Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 07 22
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English : Soirée jambon à la broche
L’événement Soirée jambon à la broche Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Duras CDT47
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