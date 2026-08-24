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Soirée jambon à la broche Saint-Astier

samedi 22 mai 2027 · Saint-Astier

Soirée jambon à la broche Saint-Astier

Informations pratiques

Début
samedi 22 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Heure de début
19:30:00
Adresse
salle des fêtes
Ville
47120 Saint-Astier
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Saint-Astier

Soirée jambon à la broche

salle des fêtes Saint-Astier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 19:30:00
fin : 2027-05-22 02:00:00

Date(s) :
2027-05-22

Jambon braisé avec animation musicale.
Prévoir vos couverts   .

salle des fêtes Saint-Astier 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 07 22 

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English : Soirée jambon à la broche

L’événement Soirée jambon à la broche Saint-Astier a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Duras CDT47

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