Soirée Jazz avec le Troyes Big Band

Théâtre le Quai Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Savourez la nouvelle formule du Troyes Big Band, rejoint l’an dernier par une chanteuse, et qui propose un répertoire instrumental et désormais vocal éclectique et savamment arrangé… .

Théâtre le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Jazz avec le Troyes Big Band Troyes a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne