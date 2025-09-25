Soirée Jazz avec le Troyes Big Band Troyes
Soirée Jazz avec le Troyes Big Band Troyes vendredi 20 mars 2026.
Soirée Jazz avec le Troyes Big Band
Théâtre le Quai Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : 2026-03-20 20:00:00
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Savourez la nouvelle formule du Troyes Big Band, rejoint l’an dernier par une chanteuse, et qui propose un répertoire instrumental et désormais vocal éclectique et savamment arrangé… .
Théâtre le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
