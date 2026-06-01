Soirée jazz manouche & swing / par Alba Obert, JASS CLUB, Paris

Soirée jazz manouche & swing / par Alba Obert Samedi 6 juin, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T22:30:00+02:00 – 2026-06-07T01:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Laissez-vous emporter par la chaleur du jazz manouche et l’élégance du swing le temps d’une soirée hors du temps. Entre envolées violon, clarinette veloutée, guitare virtuose, piano cristallin, et pulsation profonde de la contrebasse, chaque note vous invite au voyage. Dans l’écrin du Jass Club venez redécouvrir les standards de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Sydney Bechet, Charlie Chaplin et d’autres encore… Improvisations, complicité et énergie communicative feront vibrer la scène dans l’esprit des grandes nuits swing, entre fête et poésie. **Alba Obert** / violon, voix **Corentin Giniaux** / clarinette **Adrien Tarraga** / guitare **Camille Prenant** / piano **Ida Valentina** / contrebasse *22h30* Jam session jazz manouche & swing ! Rejoignez-nous pour célébrer un swing à l’ancienne avec des standards de Django Reinhardt, Cole Porter, Duke Ellington, Fats Waller… *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/496-Soiree-jazz-manouche-swing-par-Alba-Obert?session=496 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/497-Soiree-jazz-manouche-swing-par-Alba-Obert?session=497 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/498-Jam-session-jazz-manouche-swing-par-Alba-Obert?session=498 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Laissez-vous emporter par la chaleur du jazz manouche et l’élégance du swing le temps d’une soirée hors du temps. Entre envolées violon, clarinette veloutée, guitare virtuose, piano c … Jazz manouche Swing