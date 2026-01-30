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AGENDA · Brive-la-Gaillarde

Soirée jeu du quartier 8, Gymnase Rollinat, Brive-la-Gaillarde

vendredi 16 octobre 2026 · Gymnase Rollinat · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Gymnase Rollinat
Adresse
Rue Maurice Rollinat, 19100 Brive-la-Gaillarde
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Entrée libre

Soirée jeu du quartier 8 Vendredi 16 octobre, 19h00 Gymnase Rollinat Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Soirée jeu du quartier 8

Le Quartier 8 vous invite à une soirée jeux de société animée par La Guilde Ludique Briviste.
Ca se passera au gymnase Rollinat.

Gymnase Rollinat Rue Maurice Rollinat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Le Quartier 8 vous invite à une soirée jeux de société animée par La Guilde Ludique Briviste. jeux

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