AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Soirée jeu du quartier 8, Gymnase Rollinat, Brive-la-Gaillarde
vendredi 16 octobre 2026 · Gymnase Rollinat · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Soirée jeu du quartier 8 Vendredi 16 octobre, 19h00 Gymnase Rollinat Corrèze
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Soirée jeu du quartier 8
Le Quartier 8 vous invite à une soirée jeux de société animée par La Guilde Ludique Briviste.
Ca se passera au gymnase Rollinat.
Gymnase Rollinat Rue Maurice Rollinat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Le Quartier 8 vous invite à une soirée jeux de société animée par La Guilde Ludique Briviste. jeux
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