Soirée jeu du quartier 8, Gymnase Rollinat, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Soirée jeu du quartier 8 Vendredi 16 octobre, 19h00 Gymnase Rollinat Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Soirée jeu du quartier 8

Le Quartier 8 vous invite à une soirée jeux de société animée par La Guilde Ludique Briviste.

Ca se passera au gymnase Rollinat.

Gymnase Rollinat Rue Maurice Rollinat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Le Quartier 8 vous invite à une soirée jeux de société animée par La Guilde Ludique Briviste. jeux