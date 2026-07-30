Soirée Jeu en bois Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Soirée Jeu en bois

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 20:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Un moment ludique avec une sélection de grands jeux en bois traditionnels. Adresse, stratégie, rapidité… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges

Gratuit • Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Jeu en bois

L’événement Soirée Jeu en bois Bergerac a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides