Soirée jeu Loup-Garou Bibliothèque Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Soirée jeu Loup-Garou

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 19:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Soirée jeu Loup-Garou Animé par Polysonnance.

La nuit tombe sur la bibliothèque… et les hurlements se rapprochent. Au cœur de la Bretagne, un hameau devient la proie de terribles loups-garous. Les villageois doivent se ressaisir pour éradiquer ce fléau avant d’être tous dévorés… Oserez-vous relever le défi ?

Une soirée pleine de bluff, de rires et de suspense dans une ambiance conviviale et immersive.

Pour les 11-17 ans.

Repas partagé. .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Soirée jeu Loup-Garou Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE