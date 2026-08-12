Soirée jeu Loup-Garou Bibliothèque Pleyben
mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Soirée jeu Loup-Garou
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 19:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Soirée jeu Loup-Garou Animé par Polysonnance.
La nuit tombe sur la bibliothèque… et les hurlements se rapprochent. Au cœur de la Bretagne, un hameau devient la proie de terribles loups-garous. Les villageois doivent se ressaisir pour éradiquer ce fléau avant d’être tous dévorés… Oserez-vous relever le défi ?
Une soirée pleine de bluff, de rires et de suspense dans une ambiance conviviale et immersive.
Pour les 11-17 ans.
Repas partagé. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Soirée jeu Loup-Garou Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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