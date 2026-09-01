Soirée jeux avec la ludothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
vendredi 11 septembre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Soirée jeux avec la ludothèque
Route de la Boissière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-23 2026-11-13 2026-12-11
La ludothèque vous propose une soirée jeux à partir de 20h.
Rendez-vous à la base de la Cascade. .
Route de la Boissière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr
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English :
The toy library invites you to a games evening starting at 8pm.
L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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