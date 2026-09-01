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Soirée jeux avec la ludothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

vendredi 11 septembre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Soirée jeux avec la ludothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
Route de la Boissière
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Soirée jeux avec la ludothèque

Route de la Boissière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-09-11 2026-10-23 2026-11-13 2026-12-11

La ludothèque vous propose une soirée jeux à partir de 20h.
Rendez-vous à la base de la Cascade.   .

Route de la Boissière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29  centresocialpaysdolt@yahoo.fr

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English :

The toy library invites you to a games evening starting at 8pm.

L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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