Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Soirée jeux avec la ludothèque

Route de la Boissière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-09-11 2026-10-23 2026-11-13 2026-12-11

La ludothèque vous propose une soirée jeux à partir de 20h.

Rendez-vous à la base de la Cascade. .

Route de la Boissière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr

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English :

The toy library invites you to a games evening starting at 8pm.

L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)