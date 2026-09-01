Soirée jeux Maison Eihartzea Bardos

Informations pratiques

Bardos

Soirée jeux

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Ouvert à tous, pensez à vous inscrire. .

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Bardos a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque