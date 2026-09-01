AGENDA · Bardos
Soirée jeux Maison Eihartzea Bardos
vendredi 25 septembre 2026 · Maison Eihartzea · Bardos
Informations pratiques
Bardos
Soirée jeux
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Ouvert à tous, pensez à vous inscrire. .
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Bardos a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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