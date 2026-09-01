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Soirée jeux Maison Eihartzea Bardos

vendredi 25 septembre 2026 · Maison Eihartzea · Bardos

Soirée jeux Maison Eihartzea Bardos

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Maison Eihartzea
Adresse
199 route de Bidache
Ville
64520 Bardos
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bardos

Soirée jeux

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Ouvert à tous, pensez à vous inscrire.   .

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03  bibliothèque@bardos.fr

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Bardos a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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