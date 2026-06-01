Soirée Jeux Salle des associations Crottet
Soirée Jeux Salle des associations Crottet samedi 13 juin 2026.
Crottet
Soirée Jeux
Salle des associations Espace Armand Veille Crottet Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’équipe de la bibliothèque vous convie à sa soirée jeux samedi 13 juin à partir de 18h00. Une bonne façon de passer un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir des jeux !
.
Salle des associations Espace Armand Veille Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35 bibliotheque@crottet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The library team invites you to its games evening on Saturday June 13 from 6:00 pm. A great way to spend a convivial evening discovering or rediscovering games!
L’événement Soirée Jeux Crottet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
À voir aussi à Crottet (Ain)
- Exposition et ventes de patchworks Crottet 13 juin 2026
- Exposition de patchworks. Salle polyvalante Crottet 13 juin 2026