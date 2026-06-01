Soirée Jeux Salle des associations Crottet

Crottet

Soirée Jeux

Salle des associations Espace Armand Veille Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’équipe de la bibliothèque vous convie à sa soirée jeux samedi 13 juin à partir de 18h00. Une bonne façon de passer un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir des jeux !

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Salle des associations Espace Armand Veille Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 31 70 35 bibliotheque@crottet.fr

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English :

The library team invites you to its games evening on Saturday June 13 from 6:00 pm. A great way to spend a convivial evening discovering or rediscovering games!

L’événement Soirée Jeux Crottet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle