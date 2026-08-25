Soirée jeux de société (12 ans et +) Médiathèque Virginia Woolf Paris
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Virginia Woolf · Paris
Informations pratiques
Envie de jouer ? La médiathèque vous donne rendez-vous un samedi par mois pour une soirée jeux dès 12 ans !
Samedi 26 septembre à 18h à la Médiathèque Virginia Woolf
Soirée jeux : Venez explorer notre sélection de jeux de société lors d’une soirée ouverte à tous les curieux.
Samedi 17 octobre à 18h à la Médiathèque Virginia Woolf
Soirée jeux : Venez explorer notre sélection de jeux de société lors d’une soirée ouverte à tous les curieux.
Samedi 21 novembre à 18h à la Médiathèque Virginia Wool
Soirée jeux : Venez explorer notre sélection de jeux de société lors d’une soirée ouverte à tous les curieux.
Envie de sortir, de rigoler et de découvrir des jeux de société originaux ? Venez passer une soirée conviviale à la médiathèque, entre amis ou en famille, pour défier vos voisins dans la bonne humeur !
Le samedi 21 novembre 2026
de 18h00 à 20h00
Le samedi 17 octobre 2026
de 18h00 à 20h00
Le samedi 26 septembre 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-11-21T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T20:00:00+02:00;2026-10-17T18:00:00+02:00_2026-10-17T20:00:00+02:00;2026-11-21T18:00:00+02:00_2026-11-21T20:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR
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