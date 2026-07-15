Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Laaps’Art Micro-Folie Montardon
vendredi 18 septembre 2026 · Laaps'Art Micro-Folie · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Soirée jeux de société, à la Micro-Folie
Laaps’Art Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Soirée jeux de société animée par Virginie en partenariat avec le collectif Mont’Art. Sur réservation. Public Famille (6+). .
Laaps’Art Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 soireejeuxmontardon@gmail.com
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English : Soirée jeux de société, à la Micro-Folie
L’événement Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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