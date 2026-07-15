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AGENDA · Montardon

Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Laaps’Art Micro-Folie Montardon

vendredi 18 septembre 2026 · Laaps'Art Micro-Folie · Montardon

Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Laaps’Art Micro-Folie Montardon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Laaps'Art Micro-Folie
Adresse
2 Chemin Penouilh
Ville
64121 Montardon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Montardon

Soirée jeux de société, à la Micro-Folie

Laaps’Art Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Soirée jeux de société animée par Virginie en partenariat avec le collectif Mont’Art. Sur réservation. Public Famille (6+).   .

Laaps’Art Micro-Folie 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83  soireejeuxmontardon@gmail.com

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English : Soirée jeux de société, à la Micro-Folie

L’événement Soirée jeux de société, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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