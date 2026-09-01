Soirée jeux de société Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris
Informations pratiques
Une soirée ouverte aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans.
Participez au buffet de convivialité en apportant de quoi retrouver de l’énergie rapidement :)
Samedi 26 septembre à 18h, venez partager un moment ludique à la bibliothèque !
Que vous souhaitiez découvrir des nouveautés ou retrouver des classiques, que vous soyez débutants ou aguerris, nous serons là pour vous accompagner et vous faire passer une bonne soirée.
Le samedi 26 septembre 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T21:00:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
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