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Soirée jeux de société Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris

Soirée jeux de société Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Marguerite Audoux
Adresse
10 rue Portefoin
Ville
75003 Paris
Département
Paris

Une soirée ouverte aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans.

Participez au buffet de convivialité en apportant de quoi retrouver de l’énergie rapidement :)

Samedi 26 septembre à 18h, venez partager un moment ludique à la bibliothèque !
Que vous souhaitiez découvrir des nouveautés ou retrouver des classiques, que vous soyez débutants ou aguerris, nous serons là pour vous accompagner et vous faire passer une bonne soirée.
Le samedi 26 septembre 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T21:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux


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