Soirée Jeux de Société Cholet
vendredi 18 septembre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Soirée Jeux de Société
49 Bd de la Rontardière Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Envie d’une soirée conviviale, sans écran et pleine de bonne humeur ?
Rendez-vous le vendredi 18 septembre, de 20h à 23h, pour notre soirée Jeux de Société à l’Autre Usine !
Au programme
Stratégie, réflexion, bluff ou fous rires garantis ! Nos jeux seront à votre disposition pour une soirée où l’on prend le temps de se retrouver.
Entre amis, en famille ou entre collègues, chacun trouvera de quoi passer un bon moment, que vous soyez joueur occasionnel ou stratège dans l’âme. .
49 Bd de la Rontardière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 communication@lautreusine.com
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English :
Want to spend a fun, screen-free evening with friends?
L’événement Soirée Jeux de Société Cholet a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du Choletais
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