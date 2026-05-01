Soirée Jeux de société Golbey

Golbey

Soirée Jeux de société

29 rue Général Lerclec Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

1

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 23:59:00

Date(s) :

2026-05-16

Amateur, passionné ou simple curieux ?

Découvrez un univers de jeux.

Ouvert à tous (enfant, ados, adultes, seniors)

Un cadre idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Plus de 250 jeux à découvrir, jeux de stratégie ou jeux d’ambiance

Got Five!, Carnuta, Bloom, Bomb Busters, Harmonies, Captain Flip, Toy Battle, Salton Sea, Opération Zèbre, Derniers Droïdes, Viva Catrina, The gang, Pirates de Maracaibo, Tower Up, Gang of Kyoto, The Peak Team, Seti, Dewan, Ritual, Flip 7, Black Forest, Forêt Mixte, TTMC, Amalfi Renaissance, Le Château Blanc, Akropolis, Maudit Mot Dit, Platypus, Living Forest, Loco Momo, Azul, 7 Wonders Architect, Sagrada, Just One, Century, …

Tarif gratuit pour les adhérents (30€ )

non adhérents 1€ (-18 ans), 2 € (majeur)

Carte de 10 séances à 10 €Tout public

1 .

29 rue Général Lerclec Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 7 56 81 29 29

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English :

Amateur, enthusiast or simply curious?

Discover a world of games.

Open to all (children, teenagers, adults, seniors)

The ideal place to spend time with family and friends.

Over 250 games to discover, from strategy games to mood games:

Got Five! Carnuta, Bloom, Bomb Busters, Harmonies, Captain Flip, Toy Battle, Salton Sea, Opération Zèbre, Derniers Droïdes, Viva Catrina, The gang, Pirates de Maracaibo, Tower Up, Gang of Kyoto, The Peak Team, Seti, Dewan, Ritual, Flip 7, Black Forest, Forêt Mixte, TTMC, Amalfi Renaissance, Le Château Blanc, Akropolis, Maudit Mot Dit, Platypus, Living Forest, Loco Momo, Azul, 7 Wonders Architect, Sagrada, Just One, Century, …

Price: free for members (30? )

non-members: 1? (under 18), 2? (adult)

10-session pass at 10?

L’événement Soirée Jeux de société Golbey a été mis à jour le 2026-05-02 par OT EPINAL ET SA REGION