Soirée jeux de société Saint-Lary-Soulan
Soirée jeux de société Saint-Lary-Soulan lundi 24 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
Soirée jeux de société
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 19:00:00
fin : 2026-08-24 22:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Après une belle journée de randonnée, rien de mieux que de se retrouver entre amis ou en famille pour un moment de détente et de convivialité.
Installez-vous confortablement autour d’un jeu de société et laissez-vous guider par nos animateurs passionnés.
Rires, partage et bonne humeur seront au rendez-vous pour prolonger cette journée dans une ambiance chaleureuse.
Gratuit. A la salle polyvalente (en face de la mairie). .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
After a great day’s hiking, there’s nothing better than getting together with friends or family for a moment of relaxation and conviviality.
Make yourself comfortable with a board game and let yourself be guided by our enthusiastic entertainers.
Laughter, sharing and good humor will be the order of the day, and the atmosphere will be warm and friendly.
L’événement Soirée jeux de société Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65
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