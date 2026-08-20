Soirée jeux Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-11 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Vendredi 11 décembre · 20h · durée 2h · Ormédo · à partir de 8 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public, En famille

Envie de passer un moment convivial autour d’un ou plusieurs jeux ? Rejoignez-nous pour découvrir (ou redécouvrir) des jeux variés : stratégie, ambiance, coopération, réflexion… Il y en aura pour tous les goûts ! Que vous soyez joueur débutant ou passionné, venez partager un bon moment dans une ambiance détendue et chaleureuse. N’hésitez pas à venir seul, en famille ou entre amis. L’équipe de la bibliothèque sera là pour vous guider dans les règles.Attention au risque de coup de cœur ! Cette soirée sera l’occasion d’explorer la sélection de jeux dénichés pour Le Double 6 2027… vous pourriez bien repartir avec une nouvelle envie de jouer !Vendredi 11 décembre · 20h · durée 2h · Ormédo · à partir de 8 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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