Soirée jeux pour tous Salle multi-activités Lapte

Soirée jeux pour tous

Salle multi-activités Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire

Tarif : – – 3 EUR

gratuit pour les -6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:30:00

fin : 2026-03-10 22:30:00

Date(s) :

2026-03-10

Adeptes de jeux de plateau ou simple curieux.ses, soyez les bienvenu.e.s pour partager un moment convivial.

Salle multi-activités Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

Whether you’re a board game enthusiast or just curious, you’re welcome to share a convivial moment.

L’événement Soirée jeux pour tous Lapte a été mis à jour le 2026-02-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire