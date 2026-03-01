Soirée jeux pour tous Salle multi-activités Lapte
Soirée jeux pour tous Salle multi-activités Lapte mardi 10 mars 2026.
Soirée jeux pour tous
Salle multi-activités Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire
Tarif : – – 3 EUR
gratuit pour les -6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 20:30:00
fin : 2026-03-10 22:30:00
Date(s) :
2026-03-10
Adeptes de jeux de plateau ou simple curieux.ses, soyez les bienvenu.e.s pour partager un moment convivial.
Salle multi-activités Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
English :
Whether you’re a board game enthusiast or just curious, you’re welcome to share a convivial moment.
L’événement Soirée jeux pour tous Lapte a été mis à jour le 2026-02-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire