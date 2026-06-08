Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée jeux Salle polyvalente du gymnase Sauveterre-de-Béarn

Soirée jeux Salle polyvalente du gymnase Sauveterre-de-Béarn

Soirée jeux Salle polyvalente du gymnase Sauveterre-de-Béarn lundi 8 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente du gymnase

Adresse : 5 avenue Jean Recapet

Ville : 64390 Sauveterre-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Sauveterre-de-Béarn

Soirée jeux

Salle polyvalente du gymnase 5 avenue Jean Recapet Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 20:00:00
fin : 2026-06-08 23:00:00

Date(s) :
2026-06-08

Dès 20 h, retrouvez-nous tous les lundis et jeudis soirs autour de jeux de société modernes, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous, à partir de 15 ans.   .

Salle polyvalente du gymnase 5 avenue Jean Recapet Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 54 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Béarn des Gaves

À voir aussi à Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)